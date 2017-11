Eberner holen sich den ersten Saisonsieg überzeugend

Gut erholt von der Auftaktniederlage am ersten Spieltag, als sie auf mehrere Leistungsträger verzichten musste, präsentierte sich die Eberner Schachmannschaft beim Auswärtsspiel der Kreisliga A Bamberg beim SC 1868 Bamberg IV. Nach dem knappen 3,5:4,5 gegen Höchstadt II landeten die Eberner einen klaren 6:2-Erfolg. Lediglich Nikolaus Schober unterlag. Wolfgang Messingschlager und Niklas Ankenbrand remisierten. Stark war Ebern an den Spitzenbrettern. Klaus Vollkommer und Volker Krenz holten jeweils ihren zweiten Saisonsieg, ebenso Georg Maier. Erfolgreich war auch Willi Maurer bei seinem Saisoneinstand. Nach dem Remis gegen Höchstadt gewann Florian Buschbeck. Alles in allem war dies eine Leistung, die positiv für die kommende Aufgabe gegen den Tabellenführer SC Bamberg III am 26. November, zugleich letztes Verbandsspiel in diesem Jahr, stimmen sollte. di