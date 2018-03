Ebern zeigt Reize

Die Tourismussaison beginnt. Stadtführungen finden in Ebern von April bis Oktober statt. "In der Regel am ersten Sonntag im Monat um 13.30 Uhr", teilt Helen Zwinkmann vom Tourismusamt mit. Dazu gebe es Sonderführungen, zum Beispiel im Rahmen von Veranstaltungen.

Die Führung zur Saisoneröffnung übernimmt Kreisheimatpfleger Günter Lipp am Ostersonntag, 1. April.

Die weiteren Termine im Jahr 2018 (der Stadtführer jeweils in Klammern): am 6. Mai (Heinz Zürl); 3. Juni (Willibald Laubender), 16. Juni (Samstag, 22.30 Uhr, Treffpunkt am Grauturm mit Türmer Armin Dominka); 1. Juli (Steffen Schanz); 25. Juli (Mittwoch, 14 Uhr, Treffpunkt am Brunnen auf dem Marktplatz mit Rita Hering); 28. Juli (Samstag, 14 Uhr, Treffpunkt am Brunnen auf dem Marktplatz mit Heinz Zürl); 5. August (Rita Hering), 2. September (Werner Scharpf); 9. September (Tag des offenen Denkmals, Führungen in der Marienkapelle mit Günter Lipp); 7. Oktober (Wolfgang Friedrich). Ein Unkostenbeitag wird erhoben (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei) und ist direkt an den Stadtführer zu entrichten. Treffpunkt zu den Führungen ist (sofern nicht anders angegeben) jeweils am Bahnhaltepunkt, Schild "Stadtführungen". In der Tourist-Information Ebern sind Sonderführungen für Gruppen buchbar. "Verschönern Sie beispielsweise Ihre Familienfeier mit einer Gruppenführung und anschließender Weinprobe", rät Helen Zwinkmann, "oder besteigen Sie einmal gemeinsam den Grauturm." Besondere Besichtigungen oder Wanderungen vermittle das Personal gerne. Alle Angebote seien als Geschenkgutschein auch erhältlich. red









