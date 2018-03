Ebern souverän sofort zurück in die Unterfrankenliga

Die Luftpistolenmannschaft der Schützengesellschaft (SG) Ebern hat sich souverän die Meisterschaft in der Bezirksgruppe Unterfranken Ost gesichert. Mit 14:2 Punkten hatte sie am Saisonende sechs Zähler Vorsprung vor dem Zweiten SG Marktsteft. Zum Ausklang stellten die Eberner in Eltingshausen ihre Saisonbestleistung mit 1450 Ringen auf.

Nach dem letztjährigen Abstieg schaffte die SG Ebern gleich wieder die Rückkehr in die Unterfrankenliga. Die Schützen um Kapitän Stubenrauch verloren lediglich einen der acht Wettkämpfe - zu Hause gegen Marktsteft. Zum Abschluss ließen sie es noch einmal krachen. Sie zeigten sich beim Tabellenletzten SV Hubertus Eltingshausen in prächtiger Verfassung und landeten ihr bestes Saisonergebnis mit 1450 Ringen. Sie lagen damit 128 Ringe vor dem Gastgeber. Mit 385 Ringen ragte Helmut Stubenrauch heraus. Für ihn bedeutete diese Zahl das beste Ergebnis in den letzten drei Jahren.

Doch auch Stefan Eckstein wuchs nochmals über sich hinaus. Die 360 Ringe in Eltingshausen bedeuteten auch für ihn das mit Abstand höchste Ergebnis der letzten drei Jahre. Seine vier Serien lagen nur um sieben Ringe auseinander. Mit 361 Ringen lag Carsten Präger um 31 vor seinem Kontrahenten. Jürgen Klopf setzte sich mit 344 Ringen gegen den Eltingshausener Schützen mit 31 Ringen mehr deutlich durch.

Die Durchschnittsergebnisse der Eberner Schützen in dieser Saison und die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in der Unterfrankenliga: Mannschaft 8 Wettkämpfe/1423,4 Ringe im Durchschnitt/41,6 Ringe mehr als im Vorjahr; Helmut Stubenrauch 8/374,8/plus 6,6, Tina Hellwig 2/362,5/plus 2,7, Carsten Präger 7/360/7,2, Jürgen Klopf 7/343,9/4,4, Stefan Eckstein 8/342,1/minus 2. di