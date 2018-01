Ebermannstadt wir zu Hause drei Mal abgewatscht

Die Sportkegler des TSV Ebermannstadt bekamen auf der heimischen Zwei-Bahnen-Anlage drei Mal die Höchststrafe: Die erste Männermannschaft kassierte am sechsten Spieltag der Bezirksliga A West ein 0:6 gegen Bischberg. Mit demselben Ergebnis unterlagen die Zweite dem Tabellenführer der Kreisklasse D2 und die Jugend in der Bezirksklasse U18. Das Spiel der Gemischten in Melkendorf wurde aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen auf TSV-Wunsch verlegt.



Bezirksliga A West

TSV Ebermannstadt -

SKK Bischberg 0:6

Nur ein Satz ging an den Aufsteiger. Diesen verbuchte Marco Edelmann als Startkegler inklusive des besten TSV-Werts von 515 Holz. Jürgen Trautner (503), Tim Schnitzerlein (503) und Werner Giersch (500) waren sich ergebnistechnisch einig, aber gegen das starke Gästeteam, das in dieser Form sicherlich noch einige Plätze nach oben klettern wird, machtlos (2021:2247). Nach dem ersten Saisondrittel steht Ebs noch ohne Punkte da.



Kreisklasse D2

TSV Ebermannstadt II -

SC Melkendorf II 0:6

Martin Edelmann gelang mit 492 Holz eine persönliche Heimbestleistung, Tobias Beyer mit 498 Kegeln erneut der TSV-Bestwert. Sebastian Müller (478) und Harald Wagner (475) komplettierten das Team der "blau-weißen" Reserve, die mit 4,5:11,5 Sätzen sowie 1943:2128 Holz den Kürzeren zog.



Bezirksklasse U18

TSV Ebermannstadt -

SG Burgebrach 0:6

Ebenfalls ein 0:6 unterlief der Jugend gegen die aus drei Klubs zusammengewürfelte SG. Roman Ott (217) und Leon Herzing (174) teilten sich den ersten Durchgang. Anschließend erreichte Daniel Betz den Ebermannstadter Bestwert von 485 Holz. Anastasia Geck (429) und Laura Scholz (412) vervollständigten das Quartett, das mit 4:12 und 1717:1965 unterlag. mp