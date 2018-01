Ebensfeld muss Serie starten

Ebing will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West ausbauen, Ebensfeld muss eine starten, um aus dem Keller zu kommen. Bei Lettenreuth läuft es inzwischen rund.



Bezirksliga Oberfranken West

SV Merkendorf -

SpVgg Ebing

"Wir haben nach dem Führungstor das Fußballspielen aufgehört und dann 75 Minuten nur noch Begleitschutz gegeben", so der Merkendorfer Trainer Stephan Essig nach der 1:3-Niederlage beim TSV Schammelsdorf, wo der SVM in dieser Zeitphase weit unter Normalform auftrat. Mit der SpVgg Ebing kommt nun eine Mannschaft, die sich jüngst einen mühsamen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Mönchröden holte. Dies aber war für die Dumpert-Schützlinge der vierte Sieg in Folge. Die Abicher haben also einen Lauf, den sie sich durch engagierte Leistungen erarbeitet haben. So stehen sich zwei Mannschaften in einer Partie gegenüber, in der die Hausherren wieder in die Erfolgsspur wollen und die SpVgg ihren positiven Trend fortsetzen will. Können die Gäste ihre Serie ausbauen, bleiben sie auch in Spiel Nr. 5 ungeschlagen?



SpVgg Lettenreuth -

TSV Schammelsdorf

Wenn die Lettenreuther heute den TSV Schammelsdorf erwarten, gehen sie sicher mit breiter Brust in diese Partie. Die Jungs von Spielertrainer Florian Eberth holten aus den letzten beiden Spielen sechs Punkte, dies bei einem Torverhältnis von 7:1. Die Hausherren sind endgültig in der Liga angekommen und bei nun 13 Zählern auf dem Weg ins Mittelfeld. Mit den Schammelsdorfern trifft die SpVgg aber auf einen sehr routinierten, einsatzfreudigen und kampfstarken Gegner, der bislang auswärts zehn seiner insgesamt zwanzig Punkte holte. Die Lettenreuther jedenfalls peilen den fünften Saisonsieg an.



TSV Meeder -

TSV Ebensfeld

Im sechsten Heimspiel hat es der TSV Ebensfeld endlich geschafft. Durch einen ungefährdeten 5:1-Sieg gegen das Schlusslicht SV Dörfleins ist die schwarze Serie für die Gunreben-Schützlinge beendet. Zudem waren die drei Zähler eminent wichtig, auch wenn nun die insgesamt elf Zähler weiter unbefriedigend sind. Beim Neuling in Meeder gilt es deshalb nachzulegen. Von der Qualität her sind die Gäste dazu durchaus in der Lage. Um unten rauszukommen, muss nun eine Erfolgsserie gestartet werden. Dies gegen einen keineswegs heimstarken Gegner, der einen Punkt mehr aufweist. Mit einem Dreier würden die Gäste an den Hausherren vorbeiziehen.