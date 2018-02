Durchfahrt gesperrt

Aufgrund des Faschingsumzuges in Stadtsteinach am 11. Februar, 13 Uhr, ist die Ortsdurchfahrt Stadtsteinach von 12 bis 15 Uhr komplett gesperrt. Wegen des Faschingstreibens auf dem Marktplatz wird der Verkehr von Kulmbach in Richtung Kronach über die Badstraße umgeleitet, von Kronach in Richtung Kulmbach über die Knollenstraße. red