Durch das romantische Oehrbachtal wandern

Die Wanderung beim Rhönklub-Zweigverein Hammelburg am Mittwoch, 4. April, führt durch das romantische Oehrbachtal. Die Tour startet in Oehrberg über Hassenbach nach Oberthulba. Abfahrt der Teilnehmer ist um 13 Uhr am Bleichrasen. Wanderführer ist Hermann Feiler. sek