Duell in Wilhelmsthal ist schon richtungsweisend

Am vorletzten Spieltag in der A-Klasse 6 vor der Winterpause steht zweifellos das richtungsweisende Verfolgerduell in Wilhelmsthal im Blickpunkt. Es soll am heutigen Samstag um 14 Uhr über die Bühne gehen.

Zu Gast ist die SG Nordhalben, die in den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt hat auf Platz 3 zurückgefallen ist. Sollten die Wilhelmsthaler die drei Punkte behalten, würden sie einen Mitkonkurrenten auf sechs Punkte distanzieren und sogar die Tabellenführung übernehmen. Bei einem Auswärtssieg wäre der Gast wieder im Rennen.

Bereits um 12 Uhr ist heute die Partie SV Friesen III - TSV Neukenroth II vorgesehen. Auch am Sonntag findet eine Partie schon zur Mittagsstunde statt, nämlich in Stockheim, wo die FC-Reserve um 12.15 Uhr die SG Birnbaum zu Gast hat.

Die drei restlichen Spiele sind morgen um 14 Uhr terminiert. Während der TSV Ebersdorf gegen Schlusslicht SV Nurn drei Punkte fest eingeplant hat, ist die Situation auf den anderen Plätzen offen. Der FC Welitsch trifft auf die SG Lauenstein, und auch in Teuschnitz treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Zwischen der heimischen SG und der SG Steinberg geht es dann um wichtige Punkte im Abstiegskampf.



Absage in Pressig

Eine Zwangspause muss Spitzenreiter SC Steinbach einlegen, denn das geplante Spiel in Pressig wurde abgesagt. han