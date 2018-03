Duell Erster gegen den Zweiten in Trossenfurt

Während beim SC Trossenfurt-Tretzendorf, der den VfR Hermannsberg-Breitbrunn erwartet, die beiden derzeit führenden Teams der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3 aufeinandertreffen, sind beim SV Neuschleichach zwei punktlose Teams unter sich.

Wenn der SV Neuschleichach zu seinem bereits dritten Heimspiel der Saison den SC

Geusfeld empfängt, steht das erste richtige "Kellerduell" der Saison an zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Schlusslicht. Da beide Kontrahenten mit einem Sieg einen großen Sprung nach oben machen könnten, ist die Motivation für den ersten Dreier natürlich sehr groß. - Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage nach zwei Partien nicht sein: Während der TSV Kirchaich zweimal siegreich war, steht Aufsteiger SG Wülflingen/Haßfurt II noch ohne Zähler da. Und Letzteres könnte auch so bleiben, denn die heimstarken Steigerwälder haben saisonübergreifend seit sechs Partien vor den eigenen Zuschauern nicht mehr verloren. - Das "Gipfeltreffen" findet zweifelsohne bei Spitzenreiter SC Trossenfurt-Tretzendorf statt, der den Zweitplatzierten VfR Hermannsberg-Breitbrunn empfängt. Zwar haben die Hausherren in drei Partien erst einen Gegentreffer zugelassen, doch nun kommt eine Mannschaft, die bei ihren Siegen in Neuschleichach und vor allem gegen Geusfeld bereits zehn Mal ins Schwarze getroffen hat. - Zum Nachbarduell gastiert die DJK Dampfach II bei der SG Traustadt/Donnersdorf . Die Gäste wollen nach bislang zwei sieglosen Partien freilich nicht erneut leer ausgehen und hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie beim 2:0-Sieg im Vorjahr. - Zum zweiten Mal sind die Akteure des SV Fatschenbrunn nach ihrem Auswärtsspiel am Freitag in Neuschleichach im Wochenendeinsatz. Die Hoffnung ist nicht nur bei den beiden Torjägern Simon Hümmer und Julius Neundörfer groß, gegen die bislang sieglose DJK Oberschwappach auf eigenem Paltz die Oberhand zu behalten. Bleibt abzuwarten, ob die Kraft reicht. - Auch der RSV Unterschleichach ist am Sonntag zu seinem zweiten Wochenendeinsatz dran, denn um 17 Uhr steht die Partie beim FC Sand III auf dem Spielplan. Nachdem die Sander zuletzt immer mit dem Klassenerhalt zu kämpfen hatten, stehen sie nach zwei Partien diesmal noch mit einer blütenweißen Weste da. Gegen den RSV soll der dritte Sieg eingefahren werden.



Kreisklasse Schweinfurt 4

Nach dem Dreier im Derby gegen Maroldsweisach will der TSV Burgpreppach beim TSV Aidhausen nachlegen. Das Team um Spielertrainer Stößlein, der eine wesentliche Verstärkung darstellt, befindet sich in guter Verfassung. In Aidhausen dürfte es in der Lage sein, zumindest einen Punkt mitzunehmen, auch wenn dieses Vorhaben schwer werden wird. - Auch der SC Maroldsweisach hat sich im Heimspiel gegen den SC Hesselbach viel vorgenommen. Die knappe Niederlage in Burgpreppach will er vergessen machen und sich mit einem Sieg weiter ins Mittelfeld vorschieben. Die Gäste haben erst zwei Partien bestritten und spielten zweimal Unentschieden, wobei sie es bisher auf lediglich einen Treffer gebracht haben. - Noch nicht so richtig Tritt gefasst hat Aufsteiger SG Ermershausen/ Schweinshaupten . Er wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Dreier. Doch noch schlechter sieht die Bilanz bei ihrem Gast SG Hausen aus. Die Gäste gingen in ihren beiden Begegnungen bisher total leer aus und bilden damit das Schlusslicht. Somit ist für die Häusinger-Schützlinge ein Sieg Pflicht, um nicht gleich am Tabellenende zu hängen. rn/di