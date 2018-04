Drogen unter dem Kennzeichenschild

Unter Drogeneinwirkung war am Ostermontag der 48-jährige Fahrer eines Peugeot auf der Autobahn 9 in Richtung München unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth stoppte den Mittelfranken mittags an der Ausfahrt Hormersdorf. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann räumte den Konsum von Speed tags zuvor ein. Zudem fanden die Polizisten knapp sechs Gramm Speed unter dem vorderen Kennzeichen. Das Betäubungsmittel wurde vor Ort sichergestellt. Nach einer Blutentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Er wurde wegen des Drogenbesitzes und der Drogenfahrt angezeigt. pol