Drogen konsumiert und ans Steuer gesetzt

Am Dienstag, gegen 23.15 Uhr, wurde in der Heiligenfelder Allee in Bad Kissingen ein BMW zur Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten eindeutige Anzeichen für einen aktuellen Drogenkonsum beim Fahrer fest. Deshalb ordneten sie bei dem 48-jährigen Mann eine Blutentnahme an. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommt auf den Mann ein Bußgeld und ein Fahrverbot zu, schreibt die Polizei. pol