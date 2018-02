Dritter Platz in Bayern

Nach ihrem Sieg im Bezirksfinale durften die Schülerinnen der Rudolf-Steiner-Schule Coburg am 7. Februar die lange Reise nach Rothenburg antreten, um dort Oberfranken im nordbayerischen Finale des Schulwettbewerbs Badminton zu vertreten.

Bereits die vorangehenden Tage waren einigermaßen aufregend, da durch Krankheit und den Austausch mit Pilsen gar keine Mannschaft zur Verfügung zu stehen schien. Beide Probleme konnten durch Nachrücken von der Rangliste sowie eine nächtliche Marathonfahrt durch Familie Oschmann zur vorzeitigen Abholung zweier Spielerinnen gelöst werden.

Beim Turnier zeigte sich die aus ihrem Verein wettkampferprobte Mannschaft aus Bad Königshofen den Coburger Mädchen in der ersten Begegnung deutlich überlegen. Diese ließen sich jedoch nicht entmutigen und konnten die sich anschließende zweite Turnierpartie gegen das Team aus Bad Windsheim klar für sich entscheiden. Erfreulich war hierbei insbesondere, dass alle vier Einzelspiele gewonnen werden konnten. Erwartungsgemäß ließen die Mädchen aus Bad Königshofen in der nächsten Runde auch dem Team aus Bad Windsheim keine Chance, so dass sie als Vertreter Nordbayerns im Landesfinale antreten werden.

Traditionell werden die beiden Turnierzweiten im Norden und Süden als Bayern-Dritte gewertet; die Waldorfmädels durften mit Recht stolz auf die entsprechenden Urkunden und Medaillen sein. Es spielten: Stina Oschmann, Emma-Luise Franke, Ronja Gerlicher und Xenia Zech. Tanja Sahler