Dritter bei "Bayerischer"

Bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach spielten die Bezirkssieger in Kempten um den Titel. Die Mannschaft des Gymnasiums Höchstadt trat in der Wettkampfklasse IV gegen die besten Mannschaften des Freistaats an. Die Höchstadter waren eines der wenigen Teams, das zwei Mädchen aufbot.

Gespielt wurden neun Runden Schnellschach im Modus "Jeder gegen jeden" zu je 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler. Pro Runde traten vier Spieler pro Mannschaft gegeneinander an. Durch die starke Besetzung waren alle Partien intensiv. Schnell stellte sich heraus, dass die Mannschaft des Maria-Theresia-Gymnasiums München das Turnier dominierte und den Sieg davontragen würde. Dahinter wurde es spannend: Höchstadt spielte jedoch stark auf und hatte als Dritter am Ende nur einen Punkt Rückstand auf Rang 2. Ein Erfolg , auf den die Mannschaft stolz sein kann. red

Höchstadt: Lisa Adelhardt, Jan Bieberle, Merle Gorka, Felix Stier und Lars Bauernschmidt