Dritter Anlauf zu Hause

Heute um 20 Uhr treten die Basketball-Jungs vom Eggerbach erneut zu Hause an. Zur Kerwa kassierte Eggolsheim eine herbe Heimpleite gegen Schweinfurt. Die ersten 17 Minuten spielte die DJK gut und war in Führung, doch dann lief im Angriff gar nichts mehr zusammen, während die Unterfranken Punkt für Punkt davonzogen.



DJK Eggolsheim -

ATS Kulmbach

Vor dem dritten Heimspiel in Folge steht die DJK mit einem Sieg und drei Niederlagen auf Platz 9 der Bayernliga. Der Gegner und Aufsteiger aus Kulmbach hat nach zwei Auftaktpleiten gegen das aktuelle Spitzenduo aus Eckersdorf und Neustadt zuletzt gegen die Reserven des TTL Bamberg und aus Breitengüßbach zwei Mal gewonnen. Für Eggolsheim, das immerhin fünf Körbe mehr erzielt hat, heißt es deshalb, über 40 Minuten konstant und konsequent zu spielen. red