Dreiste Forellendiebe in Egloffstein

Dreiste Fischdiebe haben sich in der Nacht zum Sonntag an einem Weiher bei Hammerbühl (Gemeinde Egloffstein) zu schaffen gemacht. Anwohner bemerkten, dass am Fischweiher, der an der Staatsstraße gegenüber der Einfahrt nach Hammerbühl gelegen ist, Personen mit Taschenlampen herumleuchteten. Ferner stand dort ein verdächtiges Fahrzeug, welches sich kurz darauf in Richtung Dr.-Neumeyer-Straße in Bewegung setzte.

Bei einer Nachschau stellten die Zeugen fest, dass aus dem Fischweiher circa 20 bis 25 Forellen im Wert von mindestens 100 Euro gestohlen wurden. Diese hatte der illegale Angler nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl zu seinem im Auto wartenden Komplizen gebracht. Der noch im Gebüsch sitzende Dieb rannte beim Eintreffen der Zeugen in Richtung Egloffstein davon. In der Eile haben die Diebe zwei Angeln und eine Ködertasche am Fischweiher zurückgelassen. Diese Gegenstände werden nun von der Polizei spurentechnisch untersucht.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht zum Sonntag in der Nähe des besagten Fischweihers Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefon 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen. pol