Dreiste Fahrraddiebe in Baiersdorf

Im Laufe des Donnerstagvormittags sind vom Bahnhof in Baiersdorf zwei hochwertige Fahrräder der Firma Ghost gestohlen worden. Die Diebe schlugen am Vormittag zu. Beide Fahrräder waren mit Schlössern am Fahrradständer befestigt. Anschließend wurden die Fahrräder vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Hierzu bittet die Polizei um Mithilfe. Wem ist zur fraglichen Zeit ein Transportfahrzeug (Kleintransporter oder Auto mit Anhänger) am Bahnhof in Baiersdorf aufgefallen oder wer hat Personen festgestellt, die sich auffällig für die Fahrradständer interessierten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 entgegen.