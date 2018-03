Dreiste Diebe brüllen herum

Eine böse Überraschung erwartete am Mittwochmorgen einen 59-jährigen Berufskraftfahrer. Als er zu seinem abgestellten Betonmischer kam, bemerkte er einen Schlauch, der aus dem Tank heraushing. Wenig später fielen ihm zwei Männer auf, die sich in der Nähe versteckten. Er sprach sie an und wurde sofort von diesen Männern in einer ausländischen Sprache angeschrien. Der Fahrer zog sich kurz zurück und alarmierte die Polizei. Daraufhin flüchteten die Diebe mit einem Lkw mit ausländischen Kennzeichen. Insgesamt dürften von den Unbekannten etwa 650 Liter Diesel abgezapft worden sein. pol