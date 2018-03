Dreiste Diebe bestehlen Frau

Am späten Mittwochnachmittag kam es in einem Lebensmittelmarkt in Mainleus zu einen dreisten Diebstahl durch zwei Männer. Eine 51-Jährige aus Mainleus befand sich gegen 17.20 Uhr in dem Markt und kaufte dort ein. Hierbei hatte sie ihren Geldbeutel in der Jackentasche. Während die Frau Waren aus dem Regal nahm, müssen sich ihr vermutlich zwei Diebe genähert haben, die ihr den Geldbeutel aus der Jackentasche ziehen und anschließend unerkannt flüchten konnten.

Die Frau konnte die Männer leider nur vage beschreiben, sodass eine Fahndung durch Streifen der Kulmbacher Polizei ergebnislos verlief. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Polizei Kulmbach hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09221/ 6090 um sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern. pol