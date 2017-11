Dreimal Unfallflucht

Dreimal wurden Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg zu Unfällen gerufen, bei denen sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht hatte. In der Hammelburger Adolf-Kolping-Straße wurde in der Nacht zum Samstag ein vor einem Mehrfamilienhaus geparktes Fahrzeug angefahren. Stoßstange und Kotflügel wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. In Elfershausen beschädigte am Samstag zwischen 2.20 Uhr bis 11.30 Uhr ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug den Außenbereich eines Anwesens. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Im Elfershausener Ortsteil Langendorf beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen in der Brunnengasse geparkten Pkw (zwischen 8.15 Uhr und 15 Uhr). Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Hammelburger Polizeiinspektion nimmt in allen Fällen sachdienliche Hinweise entgegen. pol