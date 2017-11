Dreimal Helmut bei den Schützen

Die Hauptschützen luden ein zu einem 3-Helmut-Schießen auf Luftgewehr und Sportpistole, gegeben von Helmut Dittrich, Helmut Hörndlein und Helmut Dörfler, die dieses Schießen bereits seit drei Jahren hintereinander stifteten. Erster Schützenmeister Sebastian Brütting nahm die Preisverteilung vor, bedankte sich vorher bei den drei Spendern und gab seiner großen Freude Ausdruck, dass sich an diesem Schießen 20 Luftgewehr- und 20 Pistole- schützen beteiligten.



Die Gewinner

Nachstehend die Gewinner: Festscheibe: In der Kategorie Luftgewehr siegte Michaela Bauer, zweite wurde Charlotte Christmayr, den dritten Platz belegte Michael Kern. Sieger im Wettbewerb mit der Sportpistole wurde Sebastian Kühnl vor Andreas Schmitt und dem Drittplatzierten Manfred Stief. Auf der Meisterscheibe gab es folgende Ergebnisse: In der Disziplin Luftgewehr siegte Petra Fleischmann vor Michael Krug und Charlotte Christmayr. Den Sieg mit der Sportpistole holte sich Leo Neidhard, zweiter wurde Peter Artmann und Dritter Walter Lippert. red