Dreimal Gold

An den bayerischen Karatemeisterschaften der Jugend, Junioren, U21, Leistungs- und Masterklasse nahmen rund 400 Kämpfer aus knapp 120 Vereinen teil. Vom Post-SV Bamberg fuhren elf Karateka nach Waldkraiburg, um sich in den Kategorien Kata (Formenlauf) und Kumite (Freikampf) zu messen.

Serafina Endres (Kata Einzel, Jugend) musste sich mit Platz 7 zufriedengeben. Katharina Abramovic (Kumite Jugend, über 54 kg) belegte den fünften Platz. Mit dem Frankenteam erreichte sie den dritten Platz. Ihr Bruder Igor Abramovic gewann gleich in seinem ersten Jahr in der Jugend (bis 63 kg) die bayerische Meisterschaft Auch mit dem Frankenteam belegte er den ersten Platz.

Renato Djakovic belegte bei den Junioren den fünften Rang, gewann aber im Team die Silbermedaille. Benjamin Deml kam bei der U21 (bis 67 kg) im Einzel auf Rang 5 und gewann mit seinem Team Bronze. Die gleichen Platzierungen gab es für ihn auch in der Leistungsklasse.



Anna Schmuck dreht auf

Anna Schmuck (Kata) musste im Finale aufgrund eines kleinen Fehlers die bereits sicher geglaubte Goldmedaille abgeben und sich mit Silber zufriedengeben. Im Einzel (MK30) drehte die Post-SV-Athletin aber noch einmal auf und holte sich hier die verdiente Goldmedaille. Ihr Trainingskollege Athanasios Malekas (Kata, MK35) war ebenfalls nicht zu stoppen und sicherte sich auch den Siegerpokal. Richard Endres (Kata MK45) blieb die Trostrunde verwehrt. In der Kategorie Kata MK55 belegte Berthold Pfohlmann den guten dritten Rang.



Zweimal Bronze für Sadlauskas

Werner Sadlauskas (Kata MK65) wurde aufgrund eines Formfehlers in Poolfinale für diese Runde disqualifiziert und konnte sich schlussendlich "nur" den dritten Platz sichern. Doch Sadlauskas zeigte mit Endres und Malekas im Team (MK30 bis MK60) eine souveräne Leistung: Die Bamberger hielten nach mehreren Kämpfen ebenfalls die Bronzemedaille in den Händen.

Andreas De Sario (Kumite, MK45) ließ in seinem Pool keine Zweifel aufkommen, dass er zur Spitze Bayerns gehört, und musste sich erst im Finale André Linhardt knapp mit 2:4 geschlagen geben. Er freute sich dennoch über die Silbermedaille freuen.

Gerade bei den "alten Hasen" (Leistungsklasse und Masterklasse) zeigt der Medaillenspiegel, dass der Post-SV Bamberg mit dem guten vierten Platz von über 50 Vereinen zu den besten Klubs in Bayern zählt. ab