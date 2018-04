"Dreifacher Fischer"

Das TSV-Sportheim war proppenvoll, die Hauptversammlung stand auf dem Plan - mit grundlegenden Änderungen bei der Vorstandsarbeit. Der wesentlichste Punkt vorweg: Michael Fischer, bisheriger kommissarischer Vorsitzender, hat das einstimmige Votum der Versammlung erhalten und agiert künftig ohne Gegenstimme als neuer Vorsitzender.

Damit löst er Michael Meister ab, der vor einem Jahr etwas überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte. Fischer machte seine Wahl jedoch davon abhängig, ob eine geplante Satzungsänderung genehmigt wird. Auch das erwies sich als problemlos. Statt bisher fünf sind es jetzt acht Vereinsmitglieder, die sich die Arbeit teilen. Alle Funktionäre wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt.

Der neue Vorsitzende gab dann eine weitere Personalie bekannt: Für Jürgen Iffland werden künftig Tobias Fischer und Michael Fischer I (nicht zu verwechseln mit dem Vorsitzenden, der beim TSV eine römische II im Namen trägt) das Training der 1. und 2. Mannschaft leiten.

Fischer beleuchtete zuvor noch einmal die Ereignisse des Vorjahres und hob dabei hervor, dass trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten in vielen Gesprächen immer wieder auch Lichtblicke zu spüren waren, die ihn optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Das Thema Aufstieg sei noch nicht abhakt. Zahlreiche Veranstaltungen außerhalb des Fußball-Betriebs hätten bewiesen, wie stark die Vereinsaktivitäten sind. Insbesondere der Quattro-Fun-Cup, der heuer zum fünften Mal stattfinden soll, habe sich als wahrer Renner erwiesen. Zudem gab es Berichte aus der Jugendabteilung, von den Damen, der AH-Abteilung und den Bogenschützen. Das Protokoll verlas Holger Stampf, den übersichtlichen Kassenbericht präsentierte Thomas Meister.



Ehrung für Thumser

Standing Ovations gab es für das TSV-Urgestein Gerhard Thumser, der 60 Jahre dem Verein angehöre und genau wisse, so der Vorsitzende, wo "Fäden und Kabel" im Sportheim zusammenlaufen. Thumser trat mit 15 Jahren in den Verein ein, war sowohl aktiver Fußballer als auch Trainer beim TSV und später einer der zuverlässigsten Funktionäre. Abschließend blickte Michael Fischer optimistisch in die Zukunft. Insbesondere freue ihn, dass sich junge Menschen bereiterklärt hätten, Verantwortung im jetzt 320 Mitglieder zählenden Verein zu übernehmen. Das sei ein gutes Zeichen. Volker Gundel