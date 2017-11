Drei Veranstaltungen für Gründer

Die Gründerwoche Deutschland findet dieses Jahr vom 13. bis 19. November statt. Während der bundesweiten Aktionswoche bieten die Partner der Gründerwoche über 1000 Workshops, Seminare, Planspiele, Wettbewerbe und viele weitere Veranstaltungen rund um das Thema berufliche Selbstständigkeit an. Das IGZ Bamberg, Zentrum für Innovation und neue Unternehmen, richtet gemeinsam mit Lagarde1, Zentrum für Digitalisierung und Gründung, in Bamberg drei Events für Gründer aus.

Die Veranstaltungen sollen (junge) Menschen für unter-nehmerisches Denken und Handeln begeistern, individuelle Kompetenzen fördern und Kreativität wecken. In dieser Woche wird der Austausch von Ideen, Erfahrungen und Meinungen zum Thema Gründung und Selbstständigkeit sowie Initiativen zur Förderung von Gründungsideen vorgestellt.

Folgende Termine sind geplant: Am kommenden Dienstag, 14. November, um 14 Uhr gibt es einen Gründertag für Studenten. In lockerer Atmosphäre haben Studenten aller Fakultäten die Gelegenheit, Bamberger Gründer ungezwungen kennenzulernen.

Am Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr findet ein Gründerinnen- und Unternehmerinnentag statt. Dabei ist Gelegenheit zum Netzwerken für Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen und Gründerinnen. Die Marketingberaterin Annika Leopold zeigt, wie Frauen ihren beruflichen Mehrwert im Web und offline erfolgreich vermarkten.

Am Freitag, 17. November, um 11 Uhr wird ein Startklar-Gründerbrunch angeboten. Der Bamberger Christopher Becker gründete 2015 gemeinsam mit anderen das Unternehmen Candis. Candis baut eine Software, die Unternehmern, Steuerberatern und Buchhaltern hilft, Finanzprozesse zu automatisieren. Christopher Becker wird über seine Gründungsgeschichte sprechen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldungen zu den kostenfreien Events gibt es im Internet unter www.igzbamberg.de/veranstaltungen .

Alle Veranstaltungen finden im Innovations- und Gründerzentrum IGZ in der Kronacher Straße 41 statt. red