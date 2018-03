Drei Touren zu schön geschmückten Osterbrunnen

Ostern steht vor der Tür und damit ein Ereignis, für das die Region seit vielen Jahren bekannt ist. Wenn alle Brunnen und viele Quellen fertig geschmückt sind, was spätestens bis Ostersamstag der Fall sein wird, dann erstrahlen mehr als 400 Osterbrunnen in über 200 Orten der Fränkischen Schweiz sprichwörtlich wie aus dem Ei gepellt. Deshalb hat die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz drei Osterbrunnen-Rundtouren auf ihre Homepage gestellt. Rund 4000 Menschen sind derzeit fleißig und aktiv, um kilometerweise Girlanden zu binden, tausende Ostereier neu zu bemalen und um die Dorfbrunnen nach dem langen, schneearmen Winter von Schmutz zu reinigen.

Die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz hat drei Osterbrunnenrouten ins Netz gestellt, mit denen man einen Großteil der Osterbrunnen in der Region besichtigen kann. Eigentlich stößt man überall auf die Osterbrunnen, der Trend geht aber dahin, auf vorgegebenen Routen die Brunnen zu besichtigen.

Die erste Tour, früher bekannt als Drei-Täler-Tour und beliebt bei Rundfahrten, führt durch das untere Wiesenttal mit den bekannten 18 Brunnen, allein im Gemeindebereich von Ebermannstadt, dann durchs Trubachtal nach Egloffstein (vier Brunnen), über Obertrubach (bei der Kirche) weiter nach Pottenstein (liegt sehr schön am Marktplatz) und Gößweinstein. Hier ist der Brunnen neben der Basilika aufgebaut. Insgesamt ist die Strecke rund 60 Kilometer lang mit einer Fahrzeit von rund zwei Stunden. Mit Besichtigungspausen und Einkehr ergibt sich ein gepflegter Nachmittagsausflug.

Die zweite Tour, etwa halb so lang wie die erste, führt im Kreis um Bieberbach herum, dem einzigen Osterbrunnen-Ort in der Region, der innerhalb vier Wochen von bis zu 30 000 Menschen besucht wird. Der Grund: Der laut Guinness-Buch der Rekorde größte Osterbrunnen der Welt mit 11 000 handbemalten Eierschalen, die alle am Brunnen verbaut sind; im Gegensatz zu anderen Osterbrunnen, wie dem im schwäbischen Oberstadion. Dort sind zwar 30 000 Eier verbaut, aber eben am gesamten Marktplatz, nicht nur am Brunnen. Weitere Stationen sind Hundshaupten, Lützelsdorf, Hetzelsdorf, Wannbach.

Die dritte Tour führt entlang der Burgenstraße nach Waischenfeld (zwei Brunnen), Breitenlesau, Aufseß (der älteste im Ortsteil Haag), Heiligenstadt (am Marktplatz, hier ist nach Ostern eine Woche lang Markt), Unterleinleiter, (wird auch die Quelle geschmückt). Dazu kommen noch die wegen der Lage hübschen Brunnen in Muggendorf, Streitberg und Oberailsfeld.

Weitere Infos zu den Osterangeboten in der Region finden sich unter www.fraenkische-schweiz.com/ostern . red