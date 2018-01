Drei Talente des Faltbootclubs erreichen die Finalläufe

Die Jugend- (15 bis 16 Jahre) und Junioren- (17 bis 18 Jahre) Meisterschaften im Kanu-Slalom fanden auf der Olympiastrecke von 1972 in Augsburg statt. Der Bamberger Faltboot-Club (BFC) schickte vier Sportler, die sich bei den Gruppenmeisterschaften qualifiziert hatten, ins Rennen. Sie stellten sich dem tückisch pumpenden Wasser des Eiskanals und den technischen Herausforderungen der Torstrecke und schlugen sich recht erfolgreich.

Alle Bamberger Boote erreichten das Halbfinale ohne Probleme. Vor diesem wurde noch der Team-Wettbewerb ausgetragen. Mit einem Torfehler von 50 Strafsekunden und noch anderen Torberührungen musste sich die BFC-Mannschaft in der Besetzung Jakob Hein, Daniele Soriano und Sven Neubauer mit Platz 12 begnügen. Das Halbfinale verlief äußerst spannend, und das Feld wurde nochmal durchgemischt. Einigen Topfavoriten unterliefen schwere Torfehler und schieden aus. Sven Neubauer (Kajak-Einer) verpasste als einziger Bamberger mit dem elften Platz knapp das Finale, alle anderen Bamberger Boote qualifizierten sich mit sehr guten Leistungen für die Entscheidung.

Jakob Hein musste im Kajak-Einer der Jugend als Erster ran. Trotz einem der schnellsten Läufe des Tages reichte es letztendlich nicht, da ihm ihm drei Torberührungen unterliefen, was sechs Strafsekunden bedeutete. Das war zu viel für eine Medaille, und so blieb ihm der fünfte Platz. Eine Torberührung weniger hätten Hein dank der schnellen Zeit die Silbermedaille gebracht.

Der in seinem ersten Jahr als Junior fahrende Daniele Soriano zeigte eine solide Leistung und belegte den siebten Platz in der Endabrechnung. Gleich nach der Zielankunft musste er schnell an den Start eilen, da er mit seinem Mannschaftskameraden Jakob Hein im Canadier-Zweier startete. Trotz der nur kurzen Erholungspause paddelten beide Bamberger furios, mussten sich aber mit dem vierten Platz zufrieden geben.

Das einzige Bamberger Mädchen, Mirjam Kirschner, zeigte in ihrem erst dritten Wettkampfjahr ihr Können und überraschte sich und den Trainerstab mit dem guten fünften Platz. Mit etwas Glück wären bei allen Finalteilnehmern auch Medaillen möglich gewesen.

Letztendlich wurde aber wie bei den deutschen Meisterschaften der Schüler vor ein paar Wochen abermals deutlich, welch hochklassige Trainingsarbeit alle Beteiligten erbringen: Von sieben gestarteten Kanuten des BFC platzierten sich fünf unter den jeweils zwölf Besten ihrer Altersgruppe - ein Erfolg, auf den die Trainer und Sportler durchaus stolz sind. HKW