Drei Senate tagen

In der kommenden Woche finden gleich drei Sitzungen des Bamberger Stadtrates statt. Alle Sitzungen sind öffentlich.

Am Dienstag, 14. November, tritt ab 16 Uhr der Umweltsenat im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Erweiterung des Zuständigkeitsgebietes des PÜDs in Bamberg-Ost, ein Bericht zur geänderten Verkehrsführung in der Annastraße/Starkenfeldstraße sowie eine Einschätzung, welche Straßen im Stadtgebiet für die Ausweisung von Tempo 30 geeignet sind.

Ebenfalls im Großen Sitzungsaal kommt am Mittwoch, 15. November, ab 16 Uhr der Familien- und Integrationssenat zu einer Sitzung zusammen. Die Räte befassen sich mit der Unterbringung von Asylbewerbern, der Aussetzung der Abschiebungen von Geflüchteten nach Afghanistan sowie dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept.

Am Donnerstag, 16. November, findet ab 16 Uhr die Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Konferenzraum des Tourismus & Kongress-Service statt. Auf der Themenliste stehen die Trends und Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt, das Online-Anmeldeportal webKITA sowie die kommunale Jugendpflege. red