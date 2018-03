Drei Reliquien werden im neuen Altar in Burgpreppach beigesetzt

Am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr, ist es so weit: Nach aufwendigen Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten wird die katholische Kirche wieder für gottesdienstliche Zwecke zur Verfügung stehen. Geschehen wird dies mit der Weihe des Zelebrieraltars durch Weihbischof Ulrich Boom.

"Für alle Burgpreppacher wird die Feier der Altarweihe ein hoffnungsvolles und einmaliges Ereignis", heißt es in einer Verlautbarung, die Kirchenpfleger Manfred Braterschofsky weitergereicht hat. Altarweihe bedeutet demnach, dass aus einem Steinblock ein Altar wird und somit ein dauerhaftes und besonders qualifiziertes Symbol für Jesus Christus.

Traditionell werden in einem neuen Altar auch Reliquien von Heiligen beigesetzt. Sie sollen Zeichen sein für die universale und durch alle Zeiten reichende Gemeinschaft der Gläubigen. Im christlichen Glauben soll allen Toten Achtung entgegengebracht werden, in besonderer Weise solchen, die eine wichtige Bedeutung für die Menschen haben, die ihr Christsein in besonderer Weise gelebt haben. Erinnerungsstücke sollen sie im Gedächtnis bewahren, und so werden auch drei Reliquien im neuen Altar in Burgpreppach beigesetzt. Es sind dies zum einen Reliquien vom heiligen Burkard, dem ersten Bischof von Würzburg, einem angelsächsischen Benediktinermönch, der 753 starb. Ferner werden im neuen Altar eine Reliquie von der heiligen Restituta, einer Märtyrerin aus Nordafrika, und eine Reliquie des seligen Paters Engelmar Unzeitig, der im KZ Dachau als Märtyrer der Nächstenliebe starb und im letzten Jahr seliggesprochen wurde, beigesetzt.

Treffpunkt für die Feierlichkeiten wird die Schlosskapelle im linken Flügel des Burgpreppacher Schlosses sein. Sie hat in den Monaten der Bautätigkeit an der Kirche als Kirchenraum für die Pfarrgemeinde gedient. Von hier wird dann in feierlicher Prozession in das neu erstrahlende Gotteshaus eingezogen. Dort wird der Weihbischof im Rahmen eines Festgottesdienstes den Weiheritus vornehmen und dabei auch den neuen Ambo und den Taufstein segnen.

Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher zu einem Empfang im Pfarrheim eingeladen. ka