Drei Rehe rennen in Autos und laufen weiter

Drei Wildunfälle registrierte die Haßfurter Polizei. Am Donnerstagmorgen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW von Appendorf Richtung Stettfeld. Kurz nach dem Waldgebiet erfasste sie mit ihrem Auto ein Reh. Am Pkw gab es einen Schaden in Höhe von 1200 Euro. Gleich zu zwei Wildunfällen kam es am Donnerstag zwischen Uchenhofen und Haßfurt. Kurz nach 17.30 Uhr lief ein Reh in einen Richtung Haßfurt fahrenden Mitsubishi. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Eine Viertelstunde später kreuzten in unmittelbarer Nähe mehrere Rehe die Fahrbahn. Hier wurde ein Tier von einem Hyundai erfasst. Am Auto war kein Schaden feststellbar. Alle drei Rehe liefen nach den Kollisionen weiter. red