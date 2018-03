Drei Neuzugänge

In der Fußball-Landesliga Nord der Frauen erwartet die SpVgg Stegaurach (8.) am Sonntag um 13 Uhr die SpVgg Bayreuth (5.). Im ersten Spiel nach der Winterpause sind die Landesliga-Fußballerinnen des SV Frensdorf (1.) am Samstag um 15 Uhr beim Schwabthaler SV (4.) zu Gast.



SpVgg Stegaurach -

SpVgg Bayreuth

Nach der 3:5-Niederlage zum Jahresauftakt empfangen die Stegauracherinnen den Tabellenfünften, der noch ohne Spielpraxis ist. In der Winterpause hat sich bei der SpVgg einiges getan. Mit Arbenita Elshani (SV Frensdorf), Diemut Prochazka (SG LVB Leipzig) sowie Katharina Maier (1. FFC Wacker Leipzig) hat sich der Aufsteiger mit drei neuen Spielerinnen verstärkt. Neu ist auch der Trainer. Otmar Schäder hat sein Amt aus privaten Gründen niedergelegt, sein Nachfolger ist Mohmed Mustafa. Der 34-jährige Ägypter, der seit sechs Jahren im Landkreis Bayreuth lebt, betreute zuletzt die U12-Juniorinnen der SpVgg Bayreuth.



Schwabthaler SV -

SV Frensdorf

Trainer Hubert Richter erwartet das erste Punktspiel seiner Mannschaft mit Spannung, da viele Vorbereitungsspiele regelrecht ins Wasser fielen. Er wünscht sich eine schnelle Anpassung an die Verhältnisse, Cleverness in allen Belangen und unbedingten Siegeswillen - sicherlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in eine Rückrunde und das Fernziel Meisterschaft. red

SV Frensdorf: Endres - Wartenfelser, Janousch, Geyer, A. Kupfer, K. Kupfer, Amon, Rößner, Gath, Müller, Haderlein, Spangel, Marx, Lauger