Drei neue Minis in St. Bartholomäus Kirchehrenbach

Mit Raphael Götz, Lukas Szymanski und Noah Weiß hat Pfarrer Oliver Schütz im Sonntagsgottesdienst drei engagierte Nachwuchsmessdiener in die Kirchehrenbacher Ministrantengruppe aufgenommen.

Nach ihrer Erstkommunion im Frühjahr hatten sie sich dazu entschlossen, sich künftig als Ministranten in der Pfarrei einzubringen. An eine mehrwöchige Ausbildungszeit, in der sich die Jungen mit den verschiedenen Gottesdienstabläufen sowie den verwendeten liturgischen Gegenständen vertraut machten, schloss sich eine intensive Praxisphase an.

So durften die angehenden Messdiener bereits in den regulären Gottesdiensten zusammen mit je einem erfahrenen Ministranten dienen und konnten so das Gelernte vertiefen. Anna Maria Pauli begleitete sie bei der Vorbereitung auf diesen Dienst.

Als dann endlich der große Moment gekommen war und Pfarrer Oliver Schütz die drei Neuen offiziell in der Schar der Ministranten begrüßt hatte, nahmen sie ein wenig aufgeregt, aber sehr neugierig und erwartungsvoll die gesegneten Ministrantenkreuze als sichtbares Zeichen der Dienstschaft vor Gott von den Oberministranten Johannes Kraus und Anna Maria Pauli entgegen.

Neben der feierlichen Amtseinführung gab es aber auch einen Moment des Abschieds: Nele Eichenmüller, Sofia Mehler und Mia Postler beendeten ihren Minidienst nach zwei Jahren, Niklas Nimmerrichter nach acht Jahren. Anna Kraus sowie Johanna Pieger können sogar auf eine zehnjährige Amtszeit zurückblicken. Sie alle wurden mit einem Geschenk und guten Wünschen für die Zukunft bedacht.

Aktuell engagieren sich 26 Ministranten in St. Bartholomäus. red