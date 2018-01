Drei neue Ehrenmitglieder

Im Vordergrund der Versammlung standen die Staatlichen Ehrungen für Holger Knoll und Dirk Ziegler. Kreisbrandinspektor Horst Tempel durfte zusammen mit Pressecks 1. Bürgermeister Siegfried Beyer die beiden Aktiven in Würdigung ihres freiwilligen 25-jährigen Dienstes in der Feuerwehr Wartenfels mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber auszeichnen.

Eine hohe Auszeichnung wurde zudem den langjährigen Mitgliedern Robert Göcking, Raimund Graß und Hans Utz in Würdigung ihrer außergewöhnlichen Verdienste zuteil. Vorsitzender Frank Kremer ernannte die drei Männer nach einstimmigem Beschluss der Versammelten zu neuen Ehrenmitgliedern der Feuerwehr Wartenfels und bedankte sich für die jahrzehntelange Arbeit zum Wohle des Vereins und der heimischen Bevölkerung.



Ehrungen

Lang war zudem der Reigen der Männer, die auf 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft in ihrem heimischen Feuerwehrverein zurückblicken durften. Für 25-jährige Mitgliedschaft durften Holger Knoll, Bernd Thierauf, Thorsten Vogler und Dirk Ziegler die Ehrung entgegennehmen. 40 Jahre sind Gerhard Vogler und Gerhard Wirth ihrer heimischen Wehr eng verbunden. 50 Jahre engagieren sich Reinhold Bähr, Werner Blüchel, Robert Göcking, Gerhard Hohner, Walter Hümmer, Werner Rubsch, Günther Sayferth, Elmar Schütz, Hans-Gerhard Stöcker, Horst-Günter Tempel und Werner Witzgall für "ihre" Feuerwehr. Auf 60-jährige Mitgliedschaft blicken Albin Hain und Willi Seel zurück.

Den aktuellen Mitgliederstand bezifferte Vorsitzender Frank Kremer auf 173 Personen. Neben 40 aktiven Frauen und Männern engagieren sich sieben Nachwuchskräfte in der Jugendwehr. 95 sind passive Mitglieder und 28 Ehrenmitglieder. Das Jahreshighlight war zweifelsohne der Faschingstanz im ATS-Sportheim. Zahlreich wurden auch wieder die Veranstaltungen der Nachbarwehren besucht. Vom 25. bis 27. Mai findet der Aktivenausflug statt.

Kommandant Daniel Geyer blickte auf 18 Einsätze zurück, die sich in Brandeinsätze, Technische Hilfeleistungen, Verkehrsabsicherungen und Sicherheitswachen aufteilten. Ausgerückt ist die Wartenfelser Wehr zudem zu drei Alarmübungen. Zahlreich waren die örtlichen Übungen und die Aktiven besuchten einige Lehrgänge. Dabei waren die Wartenfelser beim Ausbildungstag der Feuerwehr Presseck, nahmen am Erwachsenenleistungsmarsch in Mainleus teil und absolvierten einen Motorsägenführer-Lehrgang. Nicht fehlen durfte die Brandschutzerziehung im Wartenfelser Kindergarten. Geyer bedankte sich bei allen, die ihn im ersten Jahr als Kommandant unterstützt haben und ihm zur Seite standen.

In seiner Eigenschaft als Jugendwart blickte Frank Kremer auf die Ablegung des Wissenstestes durch Lukas Lehnert, Luca Beetz, Johannes Berg, Alina Kremer, Lara Schultheiß und Max Tempel zurück.

Die anstehenden Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Frank Kremer, 2. Vorsitzender Felix Kremer, Kassiererin Sabrina Thierauf, Schriftführer Tim Mücke, Jugendwart Frank Kremer, Gerätewart Jürgen Kremer, Beisitzer Johannes Heiß, Thomas Schütz, Markus Tempel und Bernd Thierauf. Vertreterin der Jugend ist Ramona Geyer. Revisoren sind Rudolf Geyer und Helmut Leipold.

Pressecks Bürgermeister Siegfried Beyer gratulierte allen Geehrten zu ihren wohlverdienten Auszeichnungen und bedankte sich seitens der Marktgemeinde für die geleistete Arbeit. Vor allem für die beispielhafte "Zamm geht's-Aktion", die der Gemeinde einiges an Arbeit ersparte. Gut ist die Zusammenarbeit mit den Führungskräften Horst Tempel und Alexander Reinsch.

Kreisbrandinspektor Horst Tempel lobte die gute Jugendarbeit der Wartenfelser Wehr, um auch zukünftig die Aktiven zur Aufrechterhaltung der Löschmannschaft zu gewährleisten. Tempel bedauerte, dass bereits wieder eine Wehr ihren Dienst einstellen musste. Eine sinnvolle Investition sieht der Kreisbrandinspektor in der Erfüllung der Rauchmelderpflicht in allen privaten Haushalten.

Horst Tempel kündigte noch die Anschaffung von zwei neuen Drehleitern und weiterer Fahrzeuge durch den Landkreis Kulmbach an.

Heuer findet im Juli wieder ein Kreisfeuerwehrtag in Gössenreuth statt. Auch wurde die Altersgrenze der Aktiven von von 63 wieder auf 65 Jahre angehoben. Klaus-Peter Wulf