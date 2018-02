Drei Kreisduelle im Bezirkspokal der Herren

Im Tischtennisbezirk ist unter der Führung des neuen Spielleiters Thomas Bürger die Auslosung der Pokalspiele erfolgt. Bei den Herren haben alle zehn Mannschaften des Kreises Kronach, die in den drei Bezirkligen spielen, für diesen Wettbewerb gemeldet. Bei den Damen sind es von den 14 Bezirksliga-Teams lediglich sechs.

In der ersten Runde der Herren, die bis zum Sonntag, 8. Oktober, zu absolvieren ist, kommt es zunächst zu neun ostoberfränkischen Begegnungen. Sieben Mannschaften haben ein Freilos erhalten, so auch die beiden Oberfrankenligisten TS Kronach und TSV Windheim.

Da es zu drei Kronacher Kreisduellen kommt, muss ein Trio bereits frühzeitig ausscheiden. Mit dem frühen Aus muss auch der DJK-SV Neufang (3. Bezirksliga) rechnen, denn er hat es mit dem Oberfrankenligisten TTC Hof zu tun.

Herren (bis 8. Oktober) FC Nordhalben - TSV Teuschnitz, TSV Stockheim - TTC Au, TSV Windheim II - TTC Alexanderhütte, DJK-SV Neufang - TTC Hof, TSV Obernsees - SV Rothenkirchen, SV Neunkirchen am Main - SV Holenbrunn, SCR Bayreuth - TSV Zell, TTC Nagel 04 - ATS Kulmbach, SV Berg - TV Thierstein. Freilos: TS Kronach, TSV Windheim, TTC Creußen II, TTC Rugendorf II, SV Heinersreuth, SG Regnitzlosau, TV Längenau.

Damen (bis 29. Oktober): TS Kronach II - TSV Thurnau, SV Friesen - TS Kronach I, SC Haßlach - SG Neuses II, TTC Mainleus II - TTC Stammbach, Freilos: TV Marienroth, ATS Kulmbach II, SV Mistelgau, TTC Mainleus I.

Jungen (bis 31. Oktober): TV Konradsreuth - TTC Mainleus II, TTC Unterzettlitz - TTC Mainleus I, TV Ebern - TTV 45 Altenkunstadt, DJK-SpVgg Effeltrich - TTC Neunkirchen am Br., SpVgg Hausen - TSV Untersiemau, SV Berg - SpVgg Trunstadt, TTC Wohlbach - TSV Windheim, TSV Unterlauter II - FC Adler Weidhausen. Freilos: FC Wacker Haig, ASV Marktleuthen, TSV Bischofsgrün, TSV Ebermannstadt I und II, TTC Nagel, FC Adler Weidhausen, TSV Unterlauter III.

Mädchen (bis 30. September):

TSV Bad Rodach - ATSV Oberkotzau II. Freilos: TSV Windheim, TV Marienroth, TSV Teuschnitz, TSV Bad Rodach I und II, TSV Unterlauter II und III, TTC Rödental II. hf