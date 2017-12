Drei "Juwelen Unterfrankens" in der Debatte

Ein runder Tisch zum Thema Naturschutz findet am Dienstag, 5. Dezember, um 14 Uhr in Haßfurt im Landratsamt statt. Darauf weist die Regierung von Unterfranken (Würzburg) hin. Es geht um drei besondere Gebiete im Landkreis Haßberge.

Die Regierung bezeichnet sie als "Unterfrankens Juwelen". Die FFH-Gebiete Geißleraue und Aurachwiesen bei Ostheim, Weisach-Aue und Nebenbäche um Maroldsweisach sowie Spitzberg und Gänsleite bei Limbach sind Teil des europäischen Netzes "Natura 2000". FFH bedeutet Flora-Fauna-Habitat. Die drei Areale beheimaten Arten und Lebensräume, die laut Regierung "mittlerweile nur noch selten vorkommen". Zu diesen Arten gehört unter anderem der

Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Als wertvolle Lebensräume gelten beispielsweise magere Flachland-Mähwiesen.

Die Naturschutzverwaltung erarbeitet seit Frühjahr 2016 jeweils einen eigenen Managementplan für die drei Gebiete. Auf der Grundlage von Kartierungen, die mittlerweile abgeschlossen sind, werden Maßnahmen vorgeschlagen, die einen günstigen Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume sichern oder wiederherstellen sollen. Die im Managementplan festgelegten Ziele und Maßnahmen dienen als Grundlage für weiteres staatliches Handeln. Auf diese Weise soll die wertvolle Natur erhalten bleiben.

Laut Regierung ist ein intensiver Dialog mit den Eigentümern, Bewirtschaftern, Kommunen, Verbänden und der interessierten Öffentlichkeit wichtig. Dazu findet der "runde Tisch" am Dienstag, 5. Dezember, um 14 Uhr im Landratsamt Haßberge in Haßfurt statt. red