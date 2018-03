Drei Jugendliche fackeln Wiese ab

Am Samstag um 13.15 Uhr musste die Feuerwehr ausrücken und einen Grünstreifen vor dem Bambados löschen. Drei Jugendliche in Trainingsjacken der Eintracht Bamberg waren beobachtet worden, wie sie etwas in die Wiese warfen, welche daraufhin zu brennen begann. Da sehr gute Täterhinweise vorliegen, werden die drei sehr bald Besuch von Brandermittlern der Polizei erhalten. pol