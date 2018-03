Drei Jahre Haft für Drogendealer

War es Haschisch, war es "Gras"? Das weiß niemand so genau. Die Anklage spricht von "Cannabisprodukten", die sich der 47-jährige Schweinfurter, gelernter Maler und Lackierer, Ende Februar und Anfang März 2014 aus dem "Königreich Spanien" per Post nach Schweinfurt habe schicken lassen. Die Sendungen seien aber nicht an seine eigene Adresse geliefert worden, sondern an die einer Bekannten. Der Inhalt des ersten Päckchens soll 176 Gramm, der des zweiten 168 Gramm gewogen haben.

Kein Ermittler oder Staatsanwalt hat die Ware je gesehen, geschweige denn beschlagnahmt - und doch sieht es das Schöffengericht als erwiesen an, dass die postalisch abgewickelte Rauschgifteinfuhr stattgefunden, der Angeklagte die Ware erhalten und sie gewinnbringend unter das interessierte Volk gebracht hat. Wegen Einfuhr und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen und Rauschgifthandels in einem Fall verurteilte das Gericht den vielfach Vorbestraften nun zu drei Jahren Haft. Bei der Durchsuchung seines Zimmers waren jeweils gut 30 Gramm Amphetamin und Marihuana gefunden worden.



Zufall deckt Fall auf

Eher durch Zufall hat die Polizei die mutmaßliche Dealerei aufgedeckt, als sie im April 2014 spätnachmittags zur Streitschlichtung in eine Wohnung in der Innenstadt gerufen wurde. Anwohner hatten sich wegen der Lautstärke beschwert. Der Wohnungsinhaber - ein 53-jähriger alter Bekannter und Freund des Angeklagten - hatte sich ziemlich lautstark mit seiner Freundin gezofft, wie er als Zeuge aussagte.



Viele Fundstücke

Nun kümmerte sich eine Polizeistreife um den Krach. Ein kleines Mädchen im Hinterhof zeigt den Polizisten, wo es langgeht, und als diese in dem Mietshaus an der Wohnungstür klingelten und Personalien überprüfen wollten, öffnet eine Frau die Tür zu einem Zimmer, in dem ein halbes Dutzend Leute saß. Aus dem Raum weht den Beamten "starker Marihuanageruch" entgegen. So hat sich der Einsatz wegen zu lauter Streiterei zu einer Hausdurchsuchung und dann zu einer größeren Ermittlung wegen illegaler Einfuhr von und Handels mit Rauschgift ausgewachsen. Die Polizisten fanden neben sechs aktiven Marihuanarauchern beiderlei Geschlechts noch 32 Gramm Amphetamin und etwa so viel Marihuana in dem Raum vor, ferner eine Feinwaage, Druckverschluss-Tütchen für die Portionierung der Drogen, eine Schuldnerliste, sowie 1300 Euro.

Dass der Angeklagte genau dieses Zimmer damals bewohnte und all die Drogen und zugehörigen Utensilien ihm zuzurechnen seien, davon ist das Schöffengericht genau so überzeugt wie der Staatsanwalt. Der fordert für den Mann mit 22 Einträgen im Bundeszentralregister, darunter einige über mehrjährige Haftstrafen wegen Rauschgifthandels, drei Jahre und drei Monate Haft. Zur Tatzeit stand der 47-Jährige unter zweifacher offener Bewährung. Die Verteidigerin sagte, zu den Anklagepunkten gebe es auch nach der Hauptverhandlung nur Vermutungen, aber keine Tatnachweise - sie beantragte Freispruch.

Das Gericht sah wie der Anklagevertreter die Schuld des Mannes als erwiesen und verurteilte ihn zu drei Jahren Gefängnis. Dagegen sind Rechtsmittel möglich. fan