Drei Gemeinden führen gemeinsam die Schulung durch

Erstmals haben die Feuerwehren aus den Gemeinden Heroldsbach, Hausen und Hallerndorf gemeinschaftlich das Basismodul der modularen Truppausbildung (MTA) erfolgreich abgeschlossen. Organisiert und durchgeführt wurde diese Ausbildung von der Kreisbrandinspektion Forchheim in Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren.

Der Abschluss dieses Basismoduls und die bestandene Zwischenprüfung berechtigen nun zur Teilnahme an Einsätzen unter Beachtung der Altersvorgabe des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und zur Teilnahme an der Leistungsprüfung der Stufen 1 und 2. Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung nach dem Ausbildungs- und Übungsmodul.

Das nun abgeschlossene Basismodul beinhaltet alle Grundtätigkeiten und Kompetenzen, die jeder Feuerwehrangehörige beherrschen und erwerben muss, unter anderem die Digitalfunkausbildung und ein sechzehnstündiger Erste-Hilfe-Kurs.

Bei der Prüfung wurde praktisches Wissen abgefragt sowie eine schriftliche Prüfung durchgeführt. Die Prüfer, Kreisbrandinspektor Johannes Schmitt und die Kreisbrandmeister Harald Kraus und Rainer Therjan, waren höchst erfreut über den sehr guten Ausbildungsstand und die gezeigten Leistungen.

Vor Ort in Heroldsbach überzeugten sich die Bürgermeister der Gemeinden vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Gemeindefeuerwehren: aus Heroldsbach Edgar Büttner (SPD), aus Hausen Gerd Zimmer (SPD) sowie Thorsten Gunselmann (FWG) aus Hallerndorf. Sie zeigten sich allesamt begeistert, was darüber in den 110 Unterrichtsstunden an Wissen vermittelt worden ist, und dankten allen ehrenamtlichen Helfern sowie den ehrenamtlichen Ausbildern. Insgesamt nahmen 30 Feuerwehrdienstleistende in den unterschiedlichsten Altersstufen aus den nachfolgenden Wehren teil: Hallerndorf, Schnaid, Schlammersdorf, Willersdorf-Haid, Pautzfeld, Trailsdorf, Stiebarlimbach, Heroldsbach, Hausen und Wimmelbach.