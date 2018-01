Drei Franken mit Sprachwitz

Die Theatergruppe Ebensfeld präsentiert mit "fränkisch gelacht x 3" erstmals drei fränkische Mundart-Autoren an einem Abend: Gerhard Schmidt (Lichtenfels), Wolfgang Reichmann (Bamberg) und Wilhelm Wolpert (Haßfurt) glänzen mit heiteren Geschichten, Erzählungen und Gedichdla - im kleinen, fast intimen Rahmen von nur 100 Sitzplätzen. Die Besucher erleben einen Abend hautnah dran an den Dialekt-Dichtern. Abwechselnd werden die drei "Großmeister der fränkisch-humorvollen Unterhaltung" live aus dem Nähkästchen plaudern - und zu erzählen gibt es da viel.

Gerhard Schmidt - ehemals Lehrer am Meranier-Gymnasium Lichtenfels - geht als Lichtenfelser Lokalmatador in seinen Betrachtungen schmunzelnd den liebevoll-fränkischen Titulierungen der menschlichen Anatomie auf den Grund und kommt zuerst besonders den (Dialekt-)Irrungen und Wirrungen von Franken und Nicht-Franken auf die Spur.

Wolfgang Reichmann, ausgezeichnet mit dem Frankenwürfel, ist als gebürtiger Bamberger Zwiebeltreter und ehemaliger Sport-Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk mit Soloprogrammen im Frankenland erfolgreich. Er schlägt den Bogen von "die Määdli vom Mee zu die Maadla vom Maa", von Oberfranken zu Unterfranken.

Wilhelm Wolpert mit seiner verschmitzten unterfränkischen Beobachtung der heimischen Lebensart ist ebenfalls mit dem Frankenwürfel ausgezeichnet. Mit fröhlich-fränkischem Mundartvergnügen zieht er immer wieder die Zuhörer in seinen Bann, etwa mit der Überlegung "Lieber Gott, ich schlag vor, mir sachng du zuänanner". Theaterbegeisterte kennen ihn bereits aus dem Vorjahr, da er den Ursprungstext für das Theaterstück "Lauter Spinner - rettet den Veitsberg" geliefert hatte. Wer humorvolle Unterhaltung mit Tiefgang und fränkischem Hintersinn mag, einen netten Abend mit Freunden verbringen möchte oder ein Geschenk der etwas anderen Art sucht, sollte den Termin im Jugend-/Pfarrheim Ebensfeld (Kirchgasse 7) am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr fest einplanen. Für geistige Nahrung, Speisen und Getränke ist abwechslungsreich und typisch fränkisch bestens gesorgt. Karten für "fränkisch gelacht x 3" zu 12 Euro gibt es im Rathaus Ebensfeld (Kasse), bei der Raiffeisen-Volksbank in der Hauptstraße in Ebensfeld und bei der Tourist-Info der Stadt Lichtenfels am Marktplatz. red