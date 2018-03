Drei Autos demoliert

Zwei verletzte Autofahrer forderte ein Auffahrunfall am Montag gegen 16.20 Uhr am Ortseingang von Rügheim. Der Schaden ist erheblich, wie aus einem Bericht der Polizei in Haßfurt hervorgeht.

Ein junger Mann war mit seinem Mazda, aus Richtung Hofheim kommend, auf einen Mitsubishi aufgefahren, dessen Fahrer in gleicher Richtung unterwegs war, jedoch an der Abzweigung nach Ostheim nach links abbiegen wollte und zuvor den Gegenverkehr vorbei lassen musste. Dies hatte der Mazda-Fahrer offenbar zu spät erkannt. Aufgrund des Aufpralls drehte sich der Mitsubishi und kollidierte mit einem Peugeot, der aus Richtung Rügheim entgegen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Fahrer der zwei anderen Autos wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus nach Haßfurt.

Alle drei Pkw wurden stark demoliert; der Sachschaden wird auf 26 000 Euro geschätzt. Die drei Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Hofheim und Rügheim, das Rote Kreuz und die Straßenmeisterei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort. Im Einsatz waren auch die Polizei Haßfurt und ein Notarzt. ft