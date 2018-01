Drei Autos aufeinander geschoben

Die Unachtsamkeit einer 25-jährigen Deawoo-Fahrerin hat am Dienstag in Forchheim zu einem Auffahrunfall auf der Theodor-Heuss-Allee am Montagabend geführt.

Die 25-Jährige bemerkte zu spät, dass ein 37-jähriger Opel-Fahrer als letzter einer Autoschlange vor einer roten Ampel angehalten hatte. Sie fuhr auf den Opel auf. Dadurch wurde das Fahrzeug auf den vor ihm stehenden Mercedes eines 48-jährigen Mannes geschoben. Die Wucht des Aufpralles führte zudem dazu, dass der Mercedes auch noch auf einen davorstehenden VW eines 33-jährigen Autofahrers geschoben wurde.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzten 35 500 Euro. Der 37-jährige Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung des Mannes vor Ort war jedoch nicht notwendig.

Sein Fahrzeug allerdings war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. pol