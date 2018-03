Drahtmanschetten und Estrichmatten sollen Bäume vor Biber schützen

Seit einigen Jahren ist der Biber in das Bamberger Stadtgebiet zurückgekehrt. Inzwischen sind alle Flussabschnitte besetzt, berichtet die Stadt. Da Biber feste Reviere bilden und entsprechende Flussstrecken benötigen, ist die Zahl der Reviere in der Stadt begrenzt. In Bamberg ist Platz für drei bis vier Biberfamilien.

Im Frühjahr 2017 wurde eine Arbeitsgruppe "Bibermanagement" gebildet. In ihrem Auftrag haben die Biologen Martin Bücker und Beate Bugla die Biberspuren im Hain kartiert (Biberbau, Trittspuren, Rutsche, Fraß, Ruheplatz) und eine Karte der ökologisch besonders wertvollen Bäume erstellt.



Biberbeoachter vor Ort

Auf der Grundlage dieser Kartierung wurden in den vergangenen Monaten vom Gartenamt der Stadt Bamberg besonders wertvolle Bäume, die sich in Ufernähe befinden, durch Anbringung von Drahtmanschetten und verankerten Estrichmatten geschützt.

Die Arbeitsgruppe "Bibermanagement" hofft, so die Mitteilung aus dem Rathaus, dass die vorsorglichen Schutzmaßnahmen für die kommende Wintersaison weitere erhebliche Schäden an Bäumen und Dämmen durch Biber verhindern werden. Beobachtet wird die Situation vor Ort regelmäßig durch den Biberbeauftragten Jürgen Vollmer und einem Mitarbeiter des städtischen Gartenamtes.

Der Biber ist nach Naturschutzrecht streng geschützt. Daher müssen alle Mittel defensiver Art ausgeschöpft werden, um mögliche, vom Biber verursachte Schäden zu vermeiden. Zu potenziellen Schäden gehören etwa die Untergrabung von Dämmen, Überschwemmungen durch Anstau von Gewässern oder Rindenschäden durch Fraßtätigkeit. Letzteres ist vor allem bei den im Hain ansässigen Bibern zu beobachten.

Im vergangenen Frühjahr mussten auch einige bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, da die Stabilität des Mühlwörthdammes gefährdet war. In Kooperation mit dem Wasserwirtschaftsamt wurden Grabgänge der Biber verfüllt und der Damm durch Steinschüttungen stabilisiert. red