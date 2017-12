Dotterweich verlässt HSC

Nach zehn Jahren im "Dienst" der Gelb-Schwarzen wird Florian Dotterweich seinen Vertrag als Geschäftsführer für Finanzen und Personal beim HSC 2000 Coburg zum 31. Dezember beenden und sich ab Januar einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Der 29-Jährige wird Projekt- und Geschäftsleiter beim Veranstaltungsdienstleister Eventworks Bamberg.



Persönliche Gründe

"Die Entscheidung, den HSC nach nunmehr fast 10 Jahren in verschiedensten Positionen zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen, so dass ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge gehen werde. Letztlich sind es überwiegend persönliche Gründe, die mich dazu bewegen, mich beruflich neu zu orientieren und in der Wirtschaft außerhalb des Profisports Fuß zu fassen", so Dotterweich. "Ich habe hier in den vielen Jahren unendlich viel Erfahrung sammeln dürfen und mit vielen hochengagierten und tollen Leuten gearbeitet, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlich für die jahrelange und immer vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken möchte. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei Stefan Apfel, der für alles und zu jeder Zeit immer ein offenes Ohr für mich hatte und meine persönliche und berufliche Entwicklung maßgeblich geprägt hat." Soweit es seine Zeit zulasse, werde Dotterweich dem HSC in ehrenamtlicher Funktion weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und so oft wie möglich die HSC-Heimspiele besuchen.

Vorstandssprecher Stefan Apfel bedauert die Entscheidung, sieht durch die Veränderung aber auch neue Potenziale für den HSC: "Florian hat die letzten Jahre des HSC entscheidend mitgeprägt, von daher ist es natürlich sehr schade, dass er sich für eine neue berufliche Perspektive entschieden hat. Aber in jedem Ende wohnt auch ein neuer Anfang und wir werden versuchen, Themen und Prozesse, die sich zum Teil eingeschliffen haben, neu zu bewerten und auch neu zu ordnen."



Nachfolgelösung wird erarbeitet

Das Vakuum, das Florian Dotterweich hinterlassen wird, gilt es nun für die HSC-Verantwortlichen in den nächsten Wochen nachhaltig zu füllen: "Wir müssen nun bis zum Jahresende unsere Strukturen überdenken und eine für das Projekt zielführende Lösung finden, um die Lücke, die Florian hinterlässt, zu schließen. Gemeinsam mit dem verbleibenden Geschäftsführer Steffen Ramer werden wir in den kommenden Wochen Lösungen erarbeiten", so der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Dietz zu den anstehenden Aufgaben.

Der 29-jährige gebürtige Coburger ist mit seinem Abschied seit knapp zehn Jahren im Dienst der Gelb-Schwarzen und hatte in verschiedenen Ämtern und Positionen maßgeblichen Anteil an der strukturellen Entwicklung des Profisport-Unternehmens. Nach seinem Abitur schnupperte Dotterweich als FSJler erstmals Profisport-Luft und machte fortan sein Hobby zum Beruf. Nach einem dreijährigen dualen Studium im internationalen Sportmanagement an der Accadis-Hochschule Bad Homburg, wurde Dotterweich 2012 als erster hauptamtlicher Mitarbeiter der Vereinsgeschichte in der Verwaltungsabteilung der Coburger Handballer installiert.

Nach vier Jahren als Büroleiter wurde Dotterweich zum Geschäftsführer für Finanzen und Personal berufen und leitet seitdem zusammen mit Steffen Ramer die wirtschaftlichen Geschicke des Coburger Handballklubs. ct