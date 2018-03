Dorothee Bär zu Gast

Der Kreisvorstand der Senioren Union (SEN) der CSU veranstaltet am Freitag, 9. März, um 12 Uhr eine politische Informationsveranstaltung, verbunden mit einem Fischessen, im Festsaal des Gasthofs Körner in Arnshausen. Es spricht Dorothee Bär, MdB, die stellvertretende Parteivorsitzende der CSU zum Thema "Politik aus erster Hand". Außerdem besteht Gelegenheit zum Meinungsaustausch und zur Diskussion.

Weitere Termine des Veranstaltungsprogramms der Senioren Union der CSU sind am Mittwoch, 9. Mai, um 14 Uhr die Besichtigung des neuen Behördenzentrums Luitpoldbad unter Führung von Abteilungsleiter Erwin Full, sowie am Freitag, 29. Juni, um 14 Uhr die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Senioren-Union im Sportheim Reith. Als Gastredner wird Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner erwartet.



Sechs-Tages-Fahrt

Außerdem findet vom 2. bis 7. Juli die Sechs-Tages-Fahrt zum Lago Maggiore statt, und am Dienstag, 31. Juli, bietet der SEN-Kreisverband eine Mainschifffahrt von Gemünden über Lohr nach Wertheim an. Die Fahrt ist mit Stadtbesichtigungen verbunden. Am Samstag, 18. August, 20 Uhr, besteht die Gelegenheit, die Passionsspiele in Sömmersdorf zu besuchen.

Am Mittwoch, 19. September, findet eine Fahrt zum Bayerischen Landtag auf Einladung von Sandro Kirchner, MdL, statt.

Für Donnerstag, 4. Oktober, ist die Grenzlandfahrt vorgesehen. Als Ziel der traditionellen Adventsfahrt wurde Weimar bestimmt. Auf alle Veranstaltung wird noch gesondert hingewiesen. sek