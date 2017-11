Dorfmusikanten spielten groß auf

Das Herbstkonzert der Neubrunner Dorfmusikanten begann die Kapelle unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Krines mit einem Gruß an die Hoch- und Deutschmeister, mit einem Marsch-Medley. Im weiteren Programm standen auch einige Soli an. So durften bei den "Golden Trumpets" die Trompeter ihr Können unter Beweis stellen.

Moderator Ewald Stretz kündigte dann ein Gesangsdebüt an: Lea Schneiderbanger, bisher "nur" Saxofonistin, sang ihr erstes Lied bei den Dorfmusikanten: "Can't help falling in love", ein weltbekannter Song von Elvis Presley.

Kapellmeister Krines führte seine Kapelle gekonnt durch die teilweise schwierigen Passagen der Musikstücke. Die Musikanten waren hochkonzentriert und aufmerksam bei der Sache.

Weitere Soli gab es bei "Trombones on the Run", wobei die Posaunisten großen Applaus erhielten. Bei "Tuff" war das Saxofon gefordert. Auch ein alter Schlager aus den 80er Jahren wurde ausgegraben: "Schmidtchen Schleicher", den Edwin Reinwand sang.

Ein echter Höhepunkt folgte mit einem Medley von Peter-Maffay-Liedern. Hier war die Kapelle voll gefordert, denn dieses Stück enthielt viele nicht einfache Übergänge und Tonartwechsel. Mit der Bravour-Polka "Von Freund zu Freund" der Tiroler Gruppe "Viera Blech" sollte das Programm der Neubrunner Dorfmusikanten enden. Aber die Zuhörer forderten noch drei Zugaben, die auch gerne gewährt wurden. Dirigent Krines bewies mit dem Song "You raise me up", dass er auch ein hervorragender Sänger ist.

Als Gastkapelle waren aus der Nachbargemeinde Breitbrunn die "Köhlertaler Musikanten" dabei. Unter Leitung von Werner Weber spielten sie anspruchsvolle Titel wie "Gloria", "Wo die Wolga fließt" oder auch ein Udo-Jürgens-Medley und den "Summernight Rock". Das Programm der "Köhlertaler" mit unterschiedlichen Musikrichtungen bekam ebenfalls großen Beifall, so dass auch sie einige Zugaben spielen mussten. str