"Dorfmusikanten" füllen eine Marklücke

Bei 14 Auftritten haben die Mitglieder des Musikvereins Walburtal bewiesen, dass ihr Konzept der "Dorfmusikanten" beim Publikum und Veranstaltern Zuspruch finden kann. Das hat Ronald Friedrich als Vorsitzender bei der Hauptversammlung berichtet.

Mit den "Dorfmusikanten" fülle der Verein laut Friedrich "eine Marktlücke". Im Coburger Land gebe es zahlreiche Feste und Feiern, bei denen der Veranstalter sich keine große Blaskapelle leisten könne oder wolle. Da greife das neue Konzept, mit einer kleineren Besetzung zu einem fairen Preis dem Publikum gute Blasmusik zu bieten.



In Coburg fehlt die Tradition

In zahlreichen Gesprächen als Kreisvorsitzender im Nordbayerischen Musikbund (NBMB) habe Friedrich feststellen müssen, dass viel über negative Trends geredet werde. "Die Zahlen indessen sprechen eine andere Sprache", betonte Friedrich. Im NBMB sei die Anzahl der Mitgliedsvereine nahezu konstant geblieben, der Jugendanteil liege bei 63 Prozent, der Anteil weiblicher Musiker bei mittlerweile 52 Prozent. Insgesamt verzeichnete der Verband eine Zunahme der Musiker von einem, dabei allein der Bezirk Oberfranken 2016 eine stolze Zunahme von 300 Musikern.

Der Vorsitzende bemängelte den geringen Stellenwert der Blasmusik im Landkreis: "Blasmusik hat im Coburger Land keine Tradition." Positiv bewertete der Vorsitzende, dass sich einige Vereine beim Thema Nachwuchsarbeit schon mit anderen Musikvereinen Kooperationen eingehen. Die Kapellen sind nach Ansicht Friedrichs auch gesellschaftlich wichtig: "Als Kulturträger leisten die Musikvereine einen wichtigen Beitrag für ihre Gesellschaft und auch für die Kommune." Besonders lobte Ronald Friedrich die kameradschaftliche Stimmung der Kapelle bei ihren Auftritten.

Der Meederer Bürgermeister, Bernd Höfer (CSU) versicherte: "Der Musikverein Walburtal ist als Kulturträger in der Gemeinde nicht nur wichtig, sondern hat auch einen guten Ruf." Höfer zeigte sich angetan vom Konzept der "Dorfmusikanten". Hier gibt es nun die Möglichkeit, auch bei kleineren Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit einer Blaskapelle die Veranstaltung zu bereichern.



"Rhöner" beim Pfingstkonzert

Der Vorsitzende zeigte sich erfreut, dass sich der Auftrittskalender der Kapelle allmählich füllt. Allein vier Kurkonzerte in Bad Rodach stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Auch die Zusammenarbeit mit der Jugendblaskapelle Großwalbur wird weiter ausgebaut. Höhepunkt wird das Pfingstkonzert des Vereins sein. Zum Pfingstsamstag wurde die Kapelle "Rhöner Blech" eingeladen. Zusammen mit der Jugendblaskapelle Großwalbur steht die Veranstaltung unter dem Motto "Dorfmusikanten spielen auf". Ronald Friedrich