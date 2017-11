In der zweiten Jahreshälfte befasst sich das Fränkische Schweiz-Museum mit der Reformation und besonders mit ihren Auswirkungen auf die Fränkische Schweiz. Der vormalige Leiter des Freilandmuseums in Bad Windsheim, Konrad Bedal, hat sich umfassend mit den Veränderungen im Kirchenraum auseinander gesetzt.

In seinem Vortrag "Borkirche und Altartrias. Fränkische Dorfkirchen im konfessionellen Zeitalter" stellt er die dabei gewonnenen Erkenntnisse im Begleitprogramm zur Ausstellung "Luthers langer Arm: Von Katholiken und Protestanten in der Fränkischen Schweiz" im Fränkische-Schweiz-Museum am Mittwoch, 25. Oktober, vor. Der Vortrag findet im Pfarrheim in Tüchersfeld statt. Als Unkostenbeitrag werden 2,50 Euro erhoben. Deutlich wird in den Ausführungen dabei die wechselseitige Beziehung zwischen theologischem Programm und architektonischer Umsetzung.

Mit der Reformation veränderte sich für die evangelischen Gläubigen das christliche Heilsverständnis fundamental: auch ohne die Fürsprache der Heiligen oder Marias können Christen die Gnade Gottes erfahren, alleine durch ihren Glauben. Auch das Eucharistieverständnis erfuhr einen grundlegenden Wandel. Die theologischen Veränderungen spiegelten sich folgerichtig auch in der Kirchenausstattung wider: Marien- und Heiligendarstellungen waren bei Neubauten oder Renovierungen verzichtbar. Dies beeinflusste insbesondere den Aufbau der Altäre. Die Bedeutung der Wortverkündigung führte zur Betonung der Kanzel im Kirchenraum.

Der Wegfall von frommen Stiftungen an die Kirche erforderten Kompensationen zur Sicherstellung der Finanzen. Dies konnte unter anderem durch die Vermietung der Sitzplätze auf den nun Einzug in die Kirchen haltenden Bänken erreicht werden. Den dadurch auftretenden räumlichen Engpässen entgegnete man nun mit dem Einbau von zum Teil mehrstöckigen Emporen, so dass wiederum ausreichend Platz für die Gläubigen erzielt werden konnte. red