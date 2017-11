Dorfgemeinschaftshaus erhält 8000 Euro

Bürgermeister Norbert Gräbner erhielt eine weitere Spende für die Inneneinrichtung des Dorfgemeinschaftshauses in Großvichtach, diesmal über die stolze Summe von 8000 Euro. Sie kommt vom Feuerwehrverein Großvichtach.

Vorsitzender Tobias Ernst übergab mit großer Freude den Scheck an das Gemeindeoberhaupt. "Der Feuerwehrverein Großvichtach hat den Beschluss bereits an der Jahreshauptversammlung Anfang des Jahres einstimmig gefasst und wollte damit ein Signal setzen ,Wir unterstützen die Marktgemeinde beim Bau eines Dorfgemeinschaftshauses'", sagte der Vorsitzende.

Gräbner bedankte sich im Namen der Marktgemeinde für diese Finanzspritze, die man sehr gut gebrauchen könne. Nicht nur finanzielle Unterstützung erhielt die Marktgemeinde Marktrodach in den letzten Wochen und Monaten von ihrer Dorfgemeinschaft bei den Dorferneuerungsmaßnahmen.

Ganz im Gegenteil. "Es wurde n Frei-Zeit und Engagement ,gespendet', die mit Geld nicht zu bezahlen sind", betont der Bürgermeister. Die Dorfgemeinschaft unterstützt seit Beginn der Maßnahme die Arbeiten, so wurde das gesamte Grün- und Strauchgut am Dorfplatz entfernt, die vorbereitenden Maßnahmen für die Elektroarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus wurden durchgeführt, Wände wurden grundiert und gestrichen, Dämmwolle eingebracht etcetera.

"Durch dieses Engagement wurde sehr viel Geld gespart und der Sinn der Gemeinschaft gefördert. Das ist nicht selbstverständlich und dafür gilt es, zu danken", so der Bürgermeister bei der Scheckübergabe.

Dank ging auch an den Großvichtacher Gemeinderat und Arbeitskreisvorsitzenden der einfachen Dorferneuerung Großvichtach, Tobias Ernst, der stets bemüht sei, die Großvichtacher Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten. Als Sprachrohr und Multiplikator zwischen Marktgemeinde und Bevölkerung leiste er mit seiner Dorfgemeinschaft Großartiges und setze die Messlatte in Sachen Ehrenamtsarbeit in Marktrodach sehr hoch.

In der einfachen Dorferneuerung in Großvichtach wurden zwei Maßnahmen vom Marktgemeinderat einstimmig beschlossen: die Gestaltung eines Dorfplatzes mit Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus können noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so dass die Innenarbeiten im Winter vorgenommen werden können. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt gestalteten sich zu Beginn schwieriger als gedacht, da sich unter anderem der Zweckverband der Rodacher Gruppe kurzfristig dazu entschloss, die 60 Jahre alte Wasserleitung zu ersetzen, und damit die der Ausführungsbeginn der Maßnahme verschoben werden muss. "Was weiterhin die Arbeiten behinderte, war die Tatsache, dass die Versorgungsleitungen kreuz und quer in der schmalen Ortstraße lagen und man vorsichtig per Hand schachten musste, um nicht eine mittlere Katastrophe auszulösen", erklärte Bauamtsleiterin Katja Wich.

Eine Vollsperrung war daher unumgänglich, so dass Umleitungen über einen Wald- und Forstweg ausgewiesen werden mussten: "Zu 90 Prozent haben die Großvichtacher Verständnis für diese Maßnahme."

Wich ist sehr zufrieden mit dem Baufortschritt. Überhaupt gelte es, den direkten Anliegern der Maßnahme zu danken. Schmutz und Lärm sind hier unvermeidlich. Noch bis Ende des Jahres soll die Ortsdurchfahrt wieder geöffnet werden, bevor die bauausführende Firma witterungsbedingt ihr Werkzeug hinlegen muss. red