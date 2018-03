Dorferneuerung: Die Arbeit geht weiter

Die Arbeiten für die Dorferneuerung in Großvichtach werden nach den

Osterfeiertagen von der bauausführenden Firma STK aus Stadtsteinach erneut aufgenommen. Hierfür ist ab Montag, 9., bzw. Montag, 16. April, eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt notwendig. Bis dahin werden vorbereitende Maßnahmen getroffen, so dass der Dorfplatz von den Anliegern der Baustelle als Parkplatz genutzt werden kann. Nach

Fertigstellung des Platzes wird die Umleitungsstrecke über das Sportheim bzw. Oberrodacher Berg wieder ertüchtigt. Eine Öffnung der Baustelle ist

für den Fahrzeugverkehr nicht vorgesehen, so dass die Anwesen im Baustellenbereich lediglich zu Fuß zu erreichen sind. Für die Maibaumaufstellung, die am Sportheim geplant ist, wird die Ortsdurchfahrt geöffnet. red