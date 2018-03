Dorf soll attraktiver werden

Den Nachwuchs in die Dorfgemeinschaft integrieren und die Attraktivität des Dorfes steigern, das sind Anliegen des Heimat- und Gartenbauvereines (HGV), wie deren Vorsitzende Ingrid Ehrlicher bei der Hauptversammlung wissen ließ. Vier der "Brunnenwichtel" aus dem Nachwuchs sind "übergetreten" und wirken bereits bei der Kirchweihgesellschaft mit und der frühere "Wichtel" Merlin Michel ist nunmehr deren Organisator.

Die Aktionen mit dem Nachwuchs waren auch 2017 wieder zahlreich. So wurde gebastelt, das Dorf erkundet, mit dem Jäger die Natur erforscht und der Biber an der Itz gesucht. Es standen auch Ausflüge auf dem Programm, so zum Flugplatz in Coburg, zur Sternwarte in Sonneberg, in den Tambacher Tierpark und zur Polizei in Neustadt. Sogar Gold wurde in Theuern gewaschen. Nicht mehr wegzudenken sind das Osterfeuer und der Kinderfasching. Stolz ist der HGV auch auf den Wichtelwald bei den Ferienhäusern, auf die Mitgestaltung des Schulgartens und auf das Weideniglu auf dem Spielplatz.

Zu den weiteren Veranstaltungen des rund 100 Mitglieder starken Vereins zählt der Auftritt der Kirchweihgesellschaft zur "Kerwa". "Wir wollen das Dorfbild positiv weiterentwickeln und die Gartenkultur fördern", so die Vorsitzende, die des Weiteren darauf verwies, dass eine neue Bestuhlung in der Heinrich-Schaumberger-Schule auf Vereinskosten angeschafft wurde, ebenso ein Beamer, der bei allen Veranstaltungen von Vereinen genutzt werden kann.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und treue Mitarbeit im Verein erhielten Anna Becker, Lea Becker, Renate Büchner, Paula Ciopala, Lin Eichhorn, Melanie Eichhorn Smila Eichhorn, Anni Faber, Riccardo Fischer, Anja Jockisch, Emil Jockisch, Jule Jockisch, Annalena Liebig, Merlin Michel, Rudolf Mozer, Lucie Schneider und Kerstin Schneider. hw