Doppeltes Glück

Eine Zwillingsschwangerschaft ist eine besondere Situation, die ganz eigene Fragen aufwirft: Was ist in der Schwangerschaft und bei der Geburt zu beachten? Wie ist das mit dem Stillen? Was ist anders beim Elterngeld, beim Landeserziehungsgeld? Auf Einladung der Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae informieren dazu Martina Moreth (Sozialpädagogin) und Brigitte Townes-Zahner (Hebamme) am Donnerstag, 22. März, um 18.30 Uhr in der Kapuzinerstraße 34. Anmeldung unter Telefon 0951/2086325. red