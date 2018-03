Doppelte Meister-Freuden beim TC Thurnau

In der Altersklasse U12-Bambini schickte der TC Weiß-Blau Thurnau zwei Teams an den Start, die auf ganzer Linie überzeugten. Die erste Mannschaft ging in der Bezirksklasse 1 ins Rennen und siegte zum Saisonauftakt 6:0 gegen den TC Hallstadt. Am zweiten Spieltag stand das entscheidende Match gegen den Mitfavoriten MTV Bamberg an, das die Thurnauer mit einer kämpferischen Leistung für sich entschieden (4:2). Die Spiele gegen den TC Memmelsdorf, den SV Steppach, den TC Siemens Redwitz sowie den SC Heiligenstadt dominierten die Thurnauer (je 6:0) und sicherten sich so Platz 1.

Zum Endspiel um die oberfränkische Meisterschaft ging es zum TC Rot-Weiß Bayreuth. Auch diese Partie ging 5:1 an die jungen Töpferstädter. Sie sind damit nicht nur oberfränksiche Meister, sondern nehmen im September an der nordbayerischen Mannschafts-Jugendmeisterschaft in Fürth teil.

Das zweite, sehr junge Bambini-Team ging in der Kreisklasse 1 auf Punktejagd und überzeugte zum Auftakt gegen den TSV Bindlach (6:0) mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Auch gegen den RMC-TSV Eckersdorf II (6:0) setzten sie sichdurch. In der umkämpften Partie gegen den TC Trebgast-Himmelkron behielten die Thurnauer mit drei gewonnenn Match-Tiebreaks die Oberhand und feierten mit einem Sieg gegen den TC Drossenfeld (4:2) die Meisterschaft. sr